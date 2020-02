VIDEO MILAN – Domani sera ci sarà Milan-Torino e oggi, come di consueto alla vigilia di un match, ha parlato in conferenza stampa da Milanello l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Tantissimi temi affrontati, tra i quali quello sulle voci riguardo il proprio futuro. Ha detto di non pensarci. Su Zlatan Ibrahimovic, invece, sempre parole al miele. Guarda la video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android