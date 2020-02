Milan-Torino, Pioli: “Musacchio? Ha avuto un problema al polpaccio”

VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, al termine di Milan-Torino ha parlato delle condizioni di Mateo Musacchio, che ha accusato durante il riscaldamento un problema al polpaccio: “Musacchio stava per entrare e mi ha detto che nel riscaldamento ha avuto un problema al polpaccio. Speriamo non sia niente di grave. Che non sia contento sicuramente sì, come tutti i compagni che sono in panchina”. Ecco il video.

