VIDEO MILAN – Domani si torna in campo con Milan-Torino, ma uno dei temi della conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia sono stati gli arbitri e le loro decisioni. Si sta valutando l’ipotesi di consentire alle panchine di chiamare una volta per uno a partita un controllo al VAR da parte dell’arbitro. Pioli si è detto contrario. Guarda la video news per le sue parole.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android