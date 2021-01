VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna già in campo per Cagliari-Milan, ma non è mai troppo tardi per gioire di una vittoria. L’ultima giornata è stata Milan-Torino, con i rossoneri che hanno vinto 2-0 e hanno convinto, ancora una volta. Sul proprio profilo Twitter, la società rossonero ha pubblicato un video in cui sono raccolte le migliori giocate della sfida: “Agilità rossonera, velocità, resistenza e riflessi. Il meglio del meglio di. Portato da te”.

