VIDEO MILAN – Subito in campo di nuovo. Milan-Torino si giocherà lunedì sera e i rossoneri hanno il compito di dare continuità di prestazioni, ma cambiando i risultati. Nel derby e con la Juve sono arrivate le migliori prove, ma senza successo. Ecco perchè Stefano Pioli non ha intenzione di cambiare nulla nell’undici titolare. Per la probabile formazione guarda la video news.

