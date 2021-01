VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna subito in campo per Milan-Torino, 17^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri continuano a essere in clamorosa emergenza infortuni. Sono ben sette, ancora una volta, gli indisponibili per Stefano Pioli, che deve rinunciare a tutti i titolari dal centrocampo in su, con la sola eccezione di Franck Kessie. Nella video news la probabile formazione rossonera.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>