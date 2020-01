VIDEO MILAN – Manca sempre meno all’inizio del match di Coppa Italia valido per i quarti di finale, Milan-Torino. La vincente affronterà in semifinale la Juventus. Una partita secca, che ha presentato, direttamente dall’esterno dello stadio San Siro, il nostro inviato sul posto Peppe Gallozzi. Ecco la sua copertina della sfida in questa video news.

