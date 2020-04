VIDEO MILAN – Iniziata bene, la gara dei quarti di finale di Coppa Italia si stava mettendo molto male per il Milan. All’ultimo minuto di recupero, il Torino era in vantaggio per 2-1. Proprio allo scadere è arrivato il gol di Hakan Calhanoglu che ha regalato i supplementari alla squadra rossonera. Nella video news riviviamo questa rete del turco.

