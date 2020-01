VIDEO MILAN – Mancano pochi minuti all’inizio di Milan-Torino di Coppa Italia, partita dei quarti di finale a scontro diretto: chi vince oggi andrà in semifinale contro la Juventus. Il nostro inviato, Peppe Gallozzi, ha intervistato fuori da San Siro alcuni tifosi milanisti e non sulle loro sensazioni. C’è grande ottimismo in casa Milan. Guarda la video news.

