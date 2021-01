MILAN-TORINO: Coppa Italia, la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è giocata già sabato sera, ma martedì ci sarà di nuovo Milan-Torino, questa volta per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca, si gioca di nuovo a San Siro come in campionato, quando i rossoneri hanno vinto 2-0 e come lo scorso anno ai quarti di finale, quando il Diavolo si è imposto 4-2 ai supplementari. Stefano Pioli deve ancora fare i conti con molte assenze, ma proverà comunque a fare un leggero turnover. Qualche cambiamento rispetto al campionato. Nella video news la probabile formazione rossonera.

