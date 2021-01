VIDEO MILAN NEWS – Dopo essersi giocata ieri sera in campionato, Milan-Torino sarà riproposta martedì sera in Coppa Italia. Ottavi di finale, gara secca. Si gioca a San Siro, nello stadio rossonero, così come si è giocato in campionato, con il Diavolo uscito vincitore per 2-0. Anche lo scorso anno si era giocata la stessa partita in Coppa Italia, ma ai quarti di finale. Anche in quel caso era stato il Milan ad avere la meglio. Nella video news la presentazione del match.

