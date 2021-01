Milan-Torino 2-0: le foto del gol di Leao

MILAN-TORINO ULTIME VIDEO NEWS – Rafael Leao, in Milan-Torino 2-0 di questa sera a ‘San Siro‘, ha segnato il suo 5° gol in campionato. Ecco la rete dell’attaccante portoghese nelle immagini più belle in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.