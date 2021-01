Milan-Torino 2-0: il ritorno in campo di Ibrahimović

MILAN-TORINO ULTIME VIDEO NEWS – Zlatan Ibrahimović, attaccante rossonero, è tornato in campo quasi due mesi dopo il duplice infortunio. Show in panchina, poi il rientro in campo nel finale. Ecco il Milan-Torino di Ibra nelle immagini raccolte in questo video dalla redazione di ‘GazzettaTV‘.