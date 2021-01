VIDEO MILAN NEWS – Mancano poche ore ormai a Milan-Torino e il club rossonero, sul proprio profilo Twitter inizia a entrare in clima partita. È stato infatti pubblicato un video con i gol e gli highlights di una sfida a San Siro tra le due squadre della stagione 1998/99, con gol di Oliver Bierhoff e Andriy Shevchenko. Eccolo: “Bierhoff e Shevchenko: firme d’autore per il 2-0 in Milan-Torino nell’anno del Centenario”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>