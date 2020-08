ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Rivediamo i dieci gol più belli realizzati dal Milan nell’ultimo decennio, quello che va dal 2010 al 2019: in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali si va dalla gemma di Hakan Çalhanoglu alla prodezza di Jérémy Ménez, passando per le splendide reti di Zlatan Ibrahimović e Mario Balotelli ma non soltanto!