Milan, Tonali: “Mio papà tiferà i rossoneri” | VIDEO

Le parole di Sandro Tonali, ex Milan ora centrocampista del Newcastle, durante la conferenza stampa di vigilia sul papà

Alla vigilia di Milan-Newcastle, prima giornata di Champions League, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista degli inglesi, Sandro Tonali. Ecco le sue parole: "Non lo so, vorrei entrare nella sua testa, ma non lo so. Spero abbia un occhio di riguardo verso suo figlio. Però il tifoso è tifoso, difficile fargli cambiare idea. Credo voglia il mio meglio. Spero tifi il pareggio, poi tornerà a tifare Milan"