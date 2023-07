Milan, Tomori: “Spero di segnare ancora contro la Juve” | VIDEO

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato dell'amichevole Juventus-Milan, in programma nella notte italiana, in conferenza a Los Angeles

Nella notte italiana (ore 04:30) il Milan di Stefano Pioli affronterà, in amichevole, la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione del Soccer Champions Tour 2023. Nella conferenza stampa della vigilia del match ha parlato Fikayo Tomori, difensore rossonero, che ha presentato il match contro i bianconeri. Alla 'Vecchia Signora' Tomori ha già segnato due reti in campionato. Il video con le dichiarazioni dell'ex Chelsea