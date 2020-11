Milan, Theo Hernandez e Brahim Diaz: sfottò reciproci tra i due | VIDEO

Milan, Theo Hernandez e Brahim Diaz si divertono

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Clima disteso in casa Milan, di certo non può essere altrimenti. Nell’immediato post-partita di Udinese-Milan, Theo Hernandez e Brahim Diaz si sono divertiti a prendersi in giro su Instagram. Il trequartista spagnolo viene immortalato mentre ringrazia tutta la squadra e ridicolizzato dallo stesso Theo, che subisce lo stesso trattamento, quando è Brahim a ricambiare lo sfottò con un bizzarro filtro sul noto social. Ecco il video.

