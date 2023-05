Milan, super Maignan! Le migliori parate in stagione | VIDEO

Ecco alcune delle incredibili parate del portiere Mike Maignan con la maglia del Milan durante questa stagione

Mike Maignan, da quando è arrivato al Milan, è subito diventato un pilastro della squadra. Il portiere rossonero, è stato uno dei protagonisti dello scorso scudetto e anche in questa stagione, nonostante il lungo infortunio, è stato fondamentale per i risultati del Milan. Ecco le sue migliori parate con la maglia rossonera in questa stagione