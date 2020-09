VIDEO MILAN NEWS – Finisce un’altra settimana e ancora una volta i social regalano alcune perle. Anche il Milan protagonista, con un Tik Tok in cui sono protagonisti i rientranti Tommaso Pobega e Alen Halilovic insieme al nuovo arrivo Pierre Kalulu, impegnati a fare facce buffe. Non solo loro però, spazio anche a Neymar e a tanto altro. Ecco tutte le perle social degli ultimi sette giorni in questo video.

