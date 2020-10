MILAN-SPEZIA: il secondo gol di Leao per la sua prima doppietta

VIDEO MILAN NEWS – Sono già passati 10 giorni da Milan-Spezia, ultima gara per club giocata, finita 3-0 per i rossoneri. Protagonista assoluto della partita è stata sicuramente Rafael Leao, autore di una bella doppietta. Lui ha aperto le marcature con una bella zampata e lui ha chiuso la pratica con un’altra zampata su sponda di Franck Kessie. Nella video news riecco il suo secondo gol, che è stato valido per la sua prima doppietta da quando è al Milan. Si spera la prima di una lunga serie.

