MILAN-SPEZIA: il primo, stepitoso, gol stagionale di Theo

VIDEO MILAN NEWS – Ha resistito in totale cinque partite ufficiali e solo due di campionato senza mettere il proprio sigillo, Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese classe 1997, ormai vero e proprio goleador, ha messo a segno il primo gol della stagione nella vittoria per 3-0 in Milan-Spezia, mettendo anche a tacere quelli più critici che già parlavano di involuzione e di annata fortunata riferendosi alla scorsa. Invece gol in perfetto stile Theo: recupero palla, fuga sulla fascia e bolide all’angolino. Riecco la splendida rete di Theo in questa video news.

