Milan-Sparta Praga, Pioli su Ibra

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sparta Praga, ha parlato come di consueto in conferenza stampa. L’allenatore rossonero, alla domanda sul possibile impiego di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto, ha voluto rispondere con una battuta: “A lui non chiedo se vuole giocare perché lui vuole giocare sempre“. Lo svedese, infatti, dovrebbe partire anche domani dall’inizio in Europa League.

ARIA DI RINNOVO PER IBRA!! ECCO LA NOTIZIA >>>