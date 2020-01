VIDEO MILAN – Una bella vittoria per i rossoneri in Milan-SPAL di Coppa Italia a San Siro. Un secco 3-0 che consente agli uomini di Stefano Pioli di qualificarsi ai quarti di finale della competizione. Prima vittoria così convincente in stagione e una statistica speciale per Antonio Donnarumma, protagonista del match. Per altri dati guarda la video news.

