VIDEO MILAN – Una bella vittoria per i rossoneri in Milan-SPAL. Finisce 3-0, con tante belle cose, ma anche alcune meno belle. Dopo il match, il nostro Peppe Gallozzi ha intervistato alcuni tifosi all’esterno di San Siro per chiedergli un parere. Praticamente tutti contenti della vittoria, ma anche d’accordo sul fatto che Suso fosse il vero problema. Ecco la video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android