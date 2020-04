VIDEO MILAN – Non è riuscito a ripetersi al secondo anno, forse anche a causa della maledizione del numero 9, scelto dopo i primi sei mesi con il 19. Krzysztof Piatek, però, se messo davanti alla porta, è sempre stato praticamente letale. Come ha dimostrato in Coppa Italia, in Milan-SPAL, quando ha siglato la sua ultima rete rossonera, che rivediamo in questa video news.

