VIDEO MILAN – Dopo la cessione di Suso, la fascia destra è stata terreno di Samu Castilljo, che ha fornito sempre prestazioni di altissimo livello, sia per impegno che per qualità. Tuttavia, non è riuscito a incidere più di tanto con le reti. Solo un gol realizzato, quello in Milan-SPAL di Coppa Italia, con un bellissimo tiro a giro, che rivediamo in questa video news.

