Milan, Tatarusanu show ieri sera nel derby di coppa!

Ciprian Tatarusanu, ieri sera a ‘San Siro‘, è stato il migliore in campo del Milan nel derby di Coppa Italia perso contro l’Inter. Rivediamo, allora, le sue prodezze in Francia, con la maglia del Nantes, club con cui ha giocato dal 2017 al 2019, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.