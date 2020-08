ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Lucas Ocampos, classe 1994, esterno offensivo argentino del Siviglia, fu meteora in prestito nella fila del Milan nella seconda parte della stagione 2016-2017 (12 presenze in Serie A e 2 assist all’attivo, contro Chievo e Roma). In Andalusia, però, l’ex Genoa ed Olympique Marsiglia è diventato devastante: scopriamo tutti i numeri stagionali di Ocampos in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.