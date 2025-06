Milan, si è rivisto Leao: incontro in centro a Milano con i tifosi | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha partecipato qualche giorno fa ad un evento in centro a Milano: foto, autografi e sorrisi ai tifosi

Ecco, in questo video, l’arrivo - qualche giorno fa - di Rafael Leao all’evento per Diesel in San Babila a Milano. Un gruppetto di tifosi rossoneri fuori dallo store ad aspettarlo, qua e là è sbucato qualcuno con la sua maglia numero 10 rossonera. Il portoghese ha sorriso, concedendo autografi e foto ai presenti