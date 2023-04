Milan in semifinale di Champions: così i tifosi vip sui social | VIDEO

Il Milan ha conquistato le semifinali di Champions League dopo il pareggio a Napoli. Ecco le reazioni social dei tifosi rossoneri vip

Con il pareggio arrivato allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, un 1-1 siglato da Olivier Giroud e Victor Osimhen, il Milan di Stefano Pioli ha strappato il pass per le semifinali di Champions League. Ora in programma c'è un duplice derby di Milano contro l'Inter (10 e 16 maggio) per decidere chi, tra le due squadre di Milano, accederà alla finale di Istanbul. Intanto, però, i tifosi vip del Diavolo si godono l'impresa europea. Ecco, dunque, nel video di 'GazzettaTV' le reazioni più belle e significative pubblicate sui social