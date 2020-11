Milan, Seedorf: “Ho iniziato in un top club, ma nessuno mi chiama” | VIDEO

Milan, il rammarico di Seedorf

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore del Milan, ha proposto un paragone tra lui e Andrea Pirlo. L'olandese, così come l'attuale tecnico bianconero, ha iniziato allenare un top club. Stessa cosa successa anche a Filippo Inzaghi. Ma c'è una differenza sostanziale: i suoi colleghi allenano, mentre lui continua a non ricevere chiamate. Eppure Seedorf ha dato tanto alla Serie A… Ecco il suo rammarico in questo video.