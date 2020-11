Milan, scudetto possibile? La storia dice che si può: i numeri | VIDEO

Milan, ecco perché lo scudetto è possibile

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Il Milan continua a marciare sulle ali dell’entusiasmo. Dopo 9 giornate, i rossoneri hanno vinto 7 partite, pareggiando le altre 2. Unica squadra imbattuta, post-lockdown, in Europa insieme all’Atletico Madrid. Numeri che spingono sempre di più i rossoneri verso l’alto; adesso non si parla più di Champions League, ma addirittura di scudetto. Un traguardo che è davvero possibile? La storia del Diavolo dice di sì. Nell’era dei 3 punti, infatti, il primato dopo l’ottavo turno ha sempre portato i rossoneri al trionfo finale. La squadra di Stefano Pioli si aggrappa ai numeri per continuare a sognare… Battuti diversi record per il Milan: ecco i dettagli >>>