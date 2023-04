Milan, Scaroni: “Stadio? Difficile con leggi di oggi” | PM VIDEO

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato al M&A Summit dei rossoneri, del passaggio di proprietà da Elliott a Red Bird , dei diritti TV e ovviamente del nuovo stadio che il Milan vorrebbe costruire a Milano.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato durante l'assemblea al M&A Summit. Il presidente rossonero ha parlato del cambio di proprietà da Elliott a Red Bird ("Hanno obiettivi diversi"). Inoltre, ha speso qualche parola riguardo ai diritti televisivi della Serie A, parlando della gestione di essi da parte dei club del massimo campionato italiano. SCARONI SULLO STADIO E SAN SIRO Scaroni ha parlato anche dello stadio. Queste le sue dichiarazioni: "Avere un azionista americano crea un problema di traduzione delle nostre abitudini non da poco. Faccio fatica a spiegare le dinamiche italiane sullo stadio a chi non le vive. Quando poi è tutto apposto c'è il ricorso al TAR e i tempi sono incredibili. È da 4 anni che parlo di stadio e anche le cose ovvie diventano temi di dibattito. Perché non si può ristrutturare San Siro? Ma di cosa parlate? Non è la Scala del Calcio, ma è una cosa vecchia e obsoleta. Avete mai visto gli stadi moderni? Perché non si può ristrutturare San Siro: Milan e Inter giocano tante partite e come si fa a fare mega lavori di ristrutturazione in uno stadio in cui ogni 3-4 giorni entrano almeno 50mila persone?! Poi, purtroppo, vicino a Milano non c'è uno stadio in cui poter giocare nel periodo necessario ai lavori. Non possiamo, quindi, ristrutturare San Siro e intorno a questo c'è un dibattito che continua anche oggi e io lo trovo incredibile. Se superassimo questa fase si potrebbe entrare nel mondo del fare. SCARONI E LA LEGGE SUGLI STADI Abbiamo una legge per fare gli stadi: con questa legge non faremo un accidenti di niente. Serve una legge di emergenza che ci faccia superare questi ostacoli e avremo sempre stadi vecchi, obsoleti e pericolosi. Gli stadi devono essere belli, illuminati e pieni. Anche lo stadio gioca un ruolo per attirare pubblico televisivo... Il Milan ha 500 milioni di fan nel mondo, ma io voglio che un cinese di Shangai, non tifoso del Milan e dell'Inter, dica: 'Oh quanto è bello, mi guardo Milan-Inter perchè mi diverto'. Noi dovremmo fare come la Premier: assistere ad uno spettacolo, lo stadio è un pezzo dello spettacolo, come si gioca è un pezzo dello spettacolo. Così si avrebbero entrate per rendere competitivo il nostro calcio".