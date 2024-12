Milan-Sassuolo, Fonseca: “Loro da Serie A. Abbiamo due indisponibili” | Video

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, ha parlato alla vigilia del match Milan-Sassuolo ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni

Come noto alla vigilia di Milan-Sassuolo il tecnico rossonero Paulo Fonseca non ha parlato in conferenza stampa da Milanello. Nonostante ciò il lusitano, sempre dalla sala stampa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Milan TV' parlando dei temi principali del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco, dunque, il video con l'intervento completo