“Milan-Sampdoria, svolta con gli insostituibili Leao e Giroud” | VIDEO

Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, ore 20:45, a 'San Siro'. Un match da vincere ad ogni costo se il Diavolo vorrà svoltare ed alimentare il proprio desiderio di giocare nuovamente in Champions League nella prossima stagione. In attacco giocheranno, a questo proposito, gli insostituibili Rafael Leao e Olivier Giroud. Il video