Milan-Sampdoria 5-1, il film della partita a San Siro | VIDEO

Il Milan riparte dopo la bruciante eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter. I rossoneri superano 5-1 la Sampdoria

Il Milan batte per 5-1 la Sampdoria e rialza la testa. Ecco il film della partita. Nel pre partita, Leao viene premiato come l'MVP del mese della Serie A. Lo stesso portoghese sblocca la gara. Poi il pareggio di Quagliarella. La tripletta di Giroud, prima in Serie A, e il gol di Brahim Diaz, che bacia la maglia