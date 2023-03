Milan-Salernitana 1-1: “Maignan solita certezza, ma …” | VIDEO

Milan-Salernitana, a 'San Siro', è terminata 1-1. Mike Maignan sugli scudi per un Diavolo a due facce. L'analisi di Francesco Pietrella

Milan-Salernitana, 'Monday Night' della 26^ giornata della Serie A 2022-2023, è terminata 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Mike Maignan sugli scudi per un Diavolo a due facce: il portiere francese ha evitato persino una beffa ancora più grande per la squadra di Stefano Pioli. L'analisi di Francesco Pietrella ('La Gazzetta dello Sport') in questo video