Milan, Saelemaekers: “Dopo l’addio di Maldini ho scelto di lasciare” | VIDEO

Alexis Saelemaekers ha parlato in conferenza stampa per la prima volta da giocatore del Bologna: le sue prime parole anche sul Milan

Alexis Saelemaekers ha parlato in conferenza stampa per la prima volta da giocatore del Bologna. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Gazzetta TV: "Prima che se ne andasse Maldini non c'era l'intenzione di andare, poi una volta cambiate alcune situazioni ho deciso di cercare un'altra opportunità in accordo con la società. L'ho trovata e sono contento..."