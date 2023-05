Milan, Sacchi: “Qualcuno pensa di essere arrivato al top…” | VIDEO

L'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ospite della Milano Football Week, ha parlato del momento dei rossoneri

Ecco le parole dell'ex allenatore rossonero, Sacchi. "Il Milan, a livello economico, non avrebbe dovuto vincere neanche lo scudetto dello scorso anno. Ragazzi che non sono abituati a vincere, qualcuno inizia a pensare di essere arrivato al top. Il Milan è competitivo quando è un collettivo, ma non può essere solo in 50 metri, nessuno può stare fermo..."