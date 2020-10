MILAN-ROMA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Milan-Roma, quinta giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli, allenatore rossonero, è pronto a rimettere in campo tutti i giocatori che finora sono stati per più tempo i titolari. Torna Davide Calabria, così come Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers. Di nuovo in campo dal primo minuto pure Rafael Leao. Insomma, la probabile formazione è l’undici rossonero classico, quello migliore finora. Per una gara che sa già di scontro importante per l’Europa che conta e tra due squadre in ottima salute. Fischio d’inizio lunedì alle 20:45. Nella video news la probabile formazione del mister rossonero.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>