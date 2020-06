MILAN-ROMA: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Dopo la bella vittoria contro il Lecce, adesso la squadra di Stefano Pioli è chiamata a confermarsi al primo vero esame post sosta per Coronavirus. Domenica pomeriggio, alle 17:15, a San Siro si giocherà Milan-Roma, scontro diretto per l’Europa League. I giallorossi sono a +9 dal Milan e sognano la Champions League, mentre i rossoneri sperano di raggiungerli per garantirsi un posto in Europa. Anche la Roma ha vinto al rientro in campo contro la Sampdoria. Nella video news la presentazione della sfida. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓