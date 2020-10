MILAN-ROMA: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Un impegno dopo l’altro. Lunedì si torna di nuovo in campo per Milan-Roma, quinta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano a punteggio pieno, mentre i giallorossi distano cinque lunghezze. Il Diavolo vive un ottimo momento, ma anche la formazione di Paulo Fonseca ha grande qualità ed è pronta a dare battaglia, anche perché non possono permettersi di perdere ancora. Si gioca a San Siro, che ospiterà ancora una volta solo 1.000 tifosi. Fischio d’inizio lunedì alle 20:45. In questa nostra video news la presentazione del match, che profuma già di scontro importante per l’Europa che conta.

