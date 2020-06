MILAN-ROMA: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si inizia a giocare con continuità. Dopo il match di lunedì contro il Lecce, domani si torna subito in campo con Milan-Roma. Per i rossoneri uno scontro diretto, per i giallorossi una gara da non sbagliare per non allontanarsi dalla Champions League.

Oggi, come di consueto alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Tantissimi i temi affrontati, dal bilancio sulla scorsa vittoria fino all’analisi della gara di domani. Nella video news il riassunto della sua conferenza stampa. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>