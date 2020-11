MILAN-ROMA: il gol di Ibrahimovic su calcio di rigore / News

VIDEO MILAN NEWS – Il rapporto di Zlatan Ibrahimovic con i calci di rigore ultimamente non è proprio idilliaco. Lo svedese ne ha sbagliati tanti, mentre sono solo due quelli messi a segno negli ultimi 6. Uno di questi è stato in Milan-Roma, per il gol del 3-2 momentaneo dei rossoneri. Lo svedese ha spiazzato Antonio Mirante dagli undici metri, piazzando la palla all’angolino basso alla destra del portiere, che si è tuffato invece dalla parte opposta. Nella video news rivediamo questo, raro ultimamente, gol di Ibra su rigore.

