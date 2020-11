MILAN-ROMA: il gol del secondo vantaggio di Saelemaerkers / News

VIDEO MILAN NEWS – È appena iniziata la sosta per le Nazionali. Il Milan è reduce da un periodo difficile, ma che è comunque stato fruttuoso, con gli uomini di Stefano Pioli ancora imbattuti in campionato. Dopo il Derby, c’è stato il pareggio per 3-3 in Milan-Roma. In questa video news, rivediamo il secondo gol rossonero, quello del 2-1, realizzato da Alexis Saelemaekers su grande assist di Rafael Leao, che è volato sulla sinistra. Secondo assist per il francese nella partita.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>