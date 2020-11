MILAN-ROMA: Ibrahimovic anticipa Mirante e fa 1-0 / News

VIDEO MILAN NEWS – Sosta per le Nazionali, quale momento migliore per rivivere le emozioni delle ultime giornate? In Milan-Roma non è arrivata una vittoria, ma ben tre gol, due dei quali di Zlatan Ibrahimovic. Nella video news rivediamo il primo, dopo pochi secondi dall’avvio di partita: Rafael Leao scatta e scucchiaia verso il centro dell’area di rigore, Ibra va alle spalle della difesa e anticipa Antonio Mirante. Un gol alla Ibra, di quelli in anticipo con la punta del piedone. Rieccolo.

