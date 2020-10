MILAN-ROMA: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Mancano ormai poco più di 24 ore a Milan-Roma, quinta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ci arrivano da capolisti e, in virtù dei risultati maturati nei giorni precedenti, resteranno tali a prescindere da come andrà a finire. È però una grande occasione per allungare ulteriormente sulle inseguitrici e mettere fieno in cascina. Stefano Pioli studia chi schierare e la probabile formazione non prevede grosse sorprese. Tuttavia c’è ancora qualche ballottaggio e qualche nodo da sciogliere. In particolare sugli esterni d’attacco e nel ruolo di terzino destro. Nella video news il punto della situazione sulla probabile formazione.

