Milan-Roma, delirio social dei tifosi per Giménez e Joao Felix | VIDEO

Tifosi del Milan in brodo di giuggiole sui social per la vittoria contro la Roma in Coppa Italia ispirata da Santiago Giménez e Joao Felix

Esordio da incorniciare per i due nuovi acquisti del Milan. Il 3-1 definitivo sulla Roma, che è valso la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, porta la firma di Joao Felix, su assist di Santiago Giménez. Sui social i tifosi rossoneri sono già pazzi del portoghese e del messicano, tanto che partono subito i paragoni con due stelle del passato come Ricardo Kaká e Andriy Shevchenko. Ecco le reazioni più divertenti dal web in questo video