Napoli-Milan 1-3: il primo gol in Serie A di Hauge

Jens Petter Hauge, classe 1999, escluso dalla lista UEFA. In Europa League, l’ex Bodø/Glimt aveva fatto già tre gol in stagione con il Milan. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ rivediamo il primo gol in campionato dell’attaccante norvegese. Lo ha realizzato il 22 novembre 2020, per chiudere i conti in Napoli-Milan 1-3.